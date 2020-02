Cameroun : le brasseur SABC investit 12 milliards FCFA dans une nouvelle ligne de production à Douala

Ce 26 février 2020, le ministre de l’Industrie, Dodo Ndocke, procèdera à l’inauguration d’une nouvelle ligne de production à l’usine de la société anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC) au quartier Ndokoti, à Douala, la capitale économique du pays.

Dotée d’une capacité de production de 45 000 bouteilles de 60 et 65 Cl par heure, la nouvelle unité, d’un coût de 12 milliards FCFA, porte à 19 le nombre de chaînes de production du leader du marché brassicole au Cameroun, apprend-on officiellement.

Construite en 6 mois, cette nouvelle chaîne, selon des sources internes à l’entreprise brassicole, est entrée en production depuis le mois de décembre 2019.

(Agence Ecofin) - « L’idée de construction de la nouvelle ligne naît de la volonté du top management du groupe SABC de doter Les Brasseries du Cameroun d’outils performants et modernes pour, d’une part, augmenter la productivité et, d’autre part, répondre aux nouvelles exigences du groupe en termes de performance et d’innovation », confie l’entreprise.

Ce nouvel investissement fait partie du plan stratégique d’investissement triennal d’un montant de 65 milliards FCFA, mis en place par cette unité agro-industrielle en 2017. Ce plan, selon le groupe SABC, vise à renouveler les installations « pour les rendre modernes et plus performantes ».

Leader du marché brassicole au Cameroun, le groupe SABC, qui intègre la Société des eaux minérales du Cameroun (Semc) et la Société camerounaise de verrerie (Socaver), revendique 3 000 collaborateurs et plus de 100 000 emplois indirects, 2 900 sous-traitants et prestataires locaux, 9 usines aux normes internationales, 19 chaînes de production et 40 centres de distribution. Son activité impacte également plus de 6 000 exploitants agricoles dans le pays.

Brice R. Mbodiam