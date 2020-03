Zambie : African Green Resources lance un programme de financement agricole de 81 millions $

(Agence Ecofin) - En Zambie, African Green Resources (AGR) a lancé hier, un programme de financement de 81 millions $ en faveur des exploitants agricoles. Ce projet porte sur la fourniture de 60 000 tonnes d’engrais pour la culture du soja et du blé pour un coût total de 55 millions $ et l’extension de la capacité de stockage de silos à grains nécessitant une enveloppe de 26 millions $.

Il ciblera 120 fermiers commerciaux et 250 000 petits et moyens producteurs qui bénéficieront d’un financement par crédit et d’un accès amélioré aux marchés. Se confiant à Reuters Zuneid Yousuf, président de l’entreprise anticipe une récolte de 44 000 tonnes de blé, dont une partie sera transformée avant d’être acheminée vers les marchés national et international.

En outre, le montant nécessaire sera mobilisé auprès de banques régionales et internationales et remboursé notamment grâce aux revenus générés par la vente de farine de blé, des produits issus de la trituration du soja et l’exploitation des silos.

Il faut souligner que ce projet fait partie d’un plus vaste investissement du groupe AGR qui devrait le voir injecter 150 millions $ dans la construction d’un barrage pour l’irrigation, d’une centrale solaire de 50 MW et d’un abattoir dans le pays.

Espoir Olodo

