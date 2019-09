Zambie : African Green Resources veut investir 150 millions $ dans l’agriculture

(Agence Ecofin) - African Green Resources (AGR), l’un des plus importants fournisseurs d’intrants de Zambie envisage d’investir 150 millions $ dans le secteur agricole du pays.

Interrogé par Reuters, Zuneid Yousuf, son président souligne que les fonds seront mobilisés grâce aux banques africaines régionales, aux lignes de crédit à l’exportation, aux fonds propres et aux emprunts auprès des financiers européen et américain.

Dans les détails, 5,5 millions $ iront à l’expansion de sa capacité de stockage de céréales de 28 000 tonnes à 105 000 tonnes d’ici 2021/2022. En outre, 20 millions $ serviront à la construction d’un barrage d’irrigation pouvant mobiliser 80 millions de mètres cubes. Par ailleurs, une enveloppe comprise entre 42 et 45 millions $ permettra de construire une centrale solaire de 50 MW.

Le reste du montant servira au financement de projets additionnels comme la mise sur pied d’un abattoir et le développement des installations de l’entreprise agricole Agri Options Ltd.

D’après M. Yousuf, ces différents projets devraient profiter aux agriculteurs commerciaux et à 50 000 petits producteurs qui seront fournis en intrants et en technologies appropriées.

« Nous avions besoin d’une puissance financière et aussi de l’expérience commerciale que possède AGR. Je pense que nous avons besoin d’exporter pour survivre et à Mkushi, nous sommes à une place stratégique », indique Theodoros Karnezos, directeur exécutif de Agri Options Ltd.

Pour rappel, l’agriculture fournit 10 % du PIB de la Zambie.

Espoir Olodo

