Togo : Harmonies met en scène la BB Pils à travers un nouveau spot tendance

(HARMONIES) - La Brasserie BB revient avec un nouveau spot pour la promotion de la légendaire BB Pils. “BB Pils, la bière bien de chez nous”, un slogan que tous les Togolais connaissent depuis le lancement de la première campagne de communication de la marque, il y a de cela un an. La bière phare des Togolais revient avec un spot publicitaire coloré et tendance, tout en mettant l’accent sur les valeurs traditionnelles.

La vidéo met en scène un groupe d’anciens du village qui sirotent la Pils autour d’une discussion nocturne. Plusieurs couples de jeunes passent devant ces anciens en se dirigeant vers une soirée. Lorsque les anciens trinquent et boivent la BB Pils ils se retrouvent au sein de la même soirée que les jeunes, tout aussi à la page que ces derniers. Un clin d’oeil est d’ailleurs fait à la sapologie qui est un mouvement d’identité vestimentaire détournant et réinventant les codes de la mode.

La BB Pils prône l’amour du travail bien fait, le partage des valeurs et l’enthousiasme des moments intenses qui sont des éléments que l’on retrouve tout au long du spot.

Il convient de noter que la BB Pils a obtenu la médaille d’Or décernée par l’Institut Monde Sélection. Cette distinction certifie que la BB est appréciée pour sa qualité et son originalité à travers les critères qui sont : l’aspect visuel, le goût et le parfum.

Réalisé par l’agence Harmonies Togo, cette dernière tient ses promesses d’innover et de toujours créer un lien fort entre les marques et les consommateurs. Harmonies est l’une des marques d’agence media d’Harmonies Media Group, le plus grand groupe d’agences media en Afrique Francophone, affilié à Omnicom Media Group et opérant dans 15 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Vous pouvez visionner le spot publicitaire en cliquant ici : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2093657674183985&id=1833098466906575