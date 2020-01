Mali : le gouvernement met de l’ordre dans la gestion des données personnelles

(Agence Ecofin) - Sur le rapport du ministre de l’Économie numérique et de la Prospective, le Conseil des ministres, réuni le 22 janvier 2020, a adopté un projet de décret définissant les données d’identification et déterminant la durée et les modalités de leur conservation auprès des prestataires de services de communications électroniques.

Les données de communication, le gouvernement indique qu’elles « sont celles qui sont engendrées automatiquement lors des transactions électroniques via Internet ou la téléphonie. Elles donnent des informations sur chaque message échangé, notamment le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l’adresse IP ».

Le nouveau texte précise les catégories de données à conserver et celles qui dérogent au principe de conservation ainsi que les modalités et la durée de leur conservation. Il consacre également le principe d’effacement de ces données. En gros, il contribuera à renforcer les mesures de protection des données à caractère personnel des citoyens.

Dans un contexte de numérisation progressive, le gouvernement du Mali est conscient du risque de sécurité auquel sont de plus en plus confrontés les utilisateurs de services télécoms. Sans un cadre juridique précis, ils courent le risque que leurs informations personnelles, collectées lors de leur abonnement à des plateformes de services et autres sites finissent entre de mauvaises mains et servent par la suite à des activités illégales.

