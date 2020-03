Égypte : face au Covid-19, le ministère des TIC et les opérateurs télécoms facilitent l’e-éducation

(Agence Ecofin) - Le ministre des Technologies de l’information et de la communication, Amr Talaat (photo), a échangé avec les opérateurs télécoms Orange, Vodafone, Etisalat Misr et Telecom Egypt sur le lancement d'initiatives visant à soutenir l'éducation pendant la fermeture des écoles et universités.

La semaine dernière, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre a en effet annoncé la restriction de plusieurs activités humaines à fort rassemblement de populations pendant deux semaines pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays où plus de 120 cas ont déjà été déclarés depuis février dernier.

Le ministre Amr Talaat a déclaré que son département se coordonnera avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement technique et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour soutenir l’apprentissage en ligne au profit de tous les étudiants. Il a également souligné l'importance d’une synergie d’efforts entre l’Autorité nationale de réglementation des télécommunications (NTRA) et les opérateurs de télécommunications pour permettre aux écoliers, élèves et étudiants de poursuivre leur apprentissage à l’échelle nationale malgré la maladie.

Au cours de la réunion, il a été décidé un accès gratuit au site web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique ainsi qu’à celui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et à d’autres plateformes électroniques qui fournissent du contenu éducatif ; l’augmentation de 20% du quota mensuel de téléchargement d'Internet à domicile pour tous les abonnés, en coordination avec les fournisseurs de services Internet. Le coût supplémentaire de 200 millions EGP que cette augmentation suscitera sera à la charge de l'État.

Lire aussi:

16/03/2020 - La croissance économique de l’Afrique pourrait baisser de 3,2% à 1,8% en raison du coronavirus (CEA)