Namibie : PowerCom (Pty) Ltd investira 1,8 million USD en 2020 pour améliorer l’accès à Internet

(Agence Ecofin) - La société PowerCom (Pty) Ltd, filiale de Telecom Namibia dédiée au développement de l’infrastructure télécoms, annonce l’investissement de 27 millions de dollars namibiens (1,8 million USD) en 2020.

Alisa Amupolo (photo), la directrice générale de la société, a déclaré que de nouvelles tours seront construites à travers le pays, et contribueront à l’extension de l’empreinte télécoms pour une meilleure qualité de service dans les domaines stratégiques de l'accès à Internet.

« La construction de nouvelles tours, en particulier dans les zones rurales, apportera une connectivité considérablement améliorée aux citoyens et aux entreprises », a expliqué Alisa Amupolo. Elle a ajouté que cette opération contribuera non seulement à l'augmentation de l'efficacité de la communication dans l'ensemble du pays et stimulera le développement d'autres activités.

Les nouvelles tours télécoms seront construites dans les régions d'Erongo, Khomas, Kharas, Hardap, Oshikoto, Otjozondjupa et Kunene. PowerCom a annoncé qu’elle dépensera également près de 1 million de dollars namibiens (0,068 million USD) l'an prochain pour entretenir 80 tours existantes dans tout le pays.

Pour Alisa Amupolo, « le paysage des TIC va non seulement évoluer dans les années à venir, mais il se transformera entièrement, et il est essentiel que PowerCom continue d'investir pour préparer cet avenir aussi efficacement que le feront sans aucun doute ses clients ».

