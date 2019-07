Namibie : Paratus Africa signe un contrat commercial avec NamPower pour utiliser son réseau de fibre optique

(Agence Ecofin) - Le 29 juillet 2019, NamPower, la compagnie publique d’énergie électrique, a signé un contrat commercial avec le fournisseur de connectivité Internet par fibre optique Paratus Africa. Par ce contrat, Paratus utilisera les capacités data du réseau télécoms à haut débit baptisé «The Grid Online», mis officiellement en service au mois de mars dernier, pour améliorer la qualité de ses services Internet.

« Grâce à Grid Online, NamPower fournira désormais des services gérés à Paratus Africa ou à tout autre fournisseur de services de télécommunications ayant souscrit un abonnement avec nous.», a en effet déclaré Kahenge Haulofu, le directeur général de NamPower, qui a par ailleurs, révélé que l’accord est approuvé par le ministère des Technologies de la communication car il cadre avec la politique de partage des infrastructures exigée par l'Autorité de régulation des communications de Namibie.

De son côté, Paratus Africa, par la voix de son président-directeur général, Barney Harmse, a indiqué que l’entreprise réalise actuellement de nombreux postes de relais et effectue des tests de service. Les postes de Van Eck ; à Windhoek la capitale et de Swakopmund sont achevés. Les sous-stations du Zambèze et de Walvis Bay sont en cours de construction.