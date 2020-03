Dangote Cement veut emprunter 800 millions $ sur le marché nigérian des capitaux

(Agence Ecofin) - Le conseil d'administration de Dangote Cement a marqué son accord pour la mobilisation de 300 milliards de nairas (811,3 millions $) via l'émission d'obligations à moyen terme sur le marché nigérian des capitaux. Le premier producteur africain de ciment a, dans un communiqué, fait savoir que l'opération sera lancée une fois que le régulateur aura lui aussi marqué son accord et que les conditions de marché seront favorables.

Les ressources mobilisées dans le cadre de cet emprunt serviront à financer les engagements du groupe sur le court terme, ainsi que ses projets d'expansion. L'initiative bénéficie d'un avis plutôt favorable des analystes d'entreprise. L’opération a été mieux notée par l’agence américaine Moody's que celle du gouvernement nigérian.

Il faut dire qu’avec sa taille et sa domination en termes de parts de marché, Dangote Cement inspire la confiance des investisseurs, notamment ceux qui font des placements sur des titres obligataires. Sa rentabilité est l'une des plus fortes dans le monde du ciment, avec une marge d'exploitation de 34%, et un résultat avant impôts et amortissements qui représentait à la fin 2019 l'équivalent de 6,6 fois les intérêts qu’il devait payer.

Dangote Cement doit cette solidité financière à une parfaite maitrise de sa chaîne de valeur. L'entreprise est en effet quasiment présente à tous les niveaux de son business, de l'exploitation des matières premières, jusqu'à parfois la distribution. Cela lui permet de réduire au maximum ses coûts, mais surtout d'accroître ses marges et d'être compétitive par rapport à sa concurrence. Enfin, le groupe parvient aisément à transformer en cash l'essentiel de son résultat d'exploitation.

Mais ces facteurs positifs cachent une petite fragilité qui se traduit par une forte pression sur sa capacité à régler ses engagements en cash sur le court terme (moins d'un an). Le groupe applique par exemple une politique généreuse de distribution des dividendes et devrait en juin 2020, rémunérer ses actionnaires à hauteur de 273 milliards de nairas (750 millions $) pour le compte de l’exercice 2019, si cela est approuvé. Cela viendra accroître ses besoins en financements de court terme et justifie son besoin d'effectuer un appel à l'épargne public.

Idriss Linge