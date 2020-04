(Agence Ecofin) - Le fonds d’investissement Massif Fund géré par l’institution financière néerlandaise FMO pour le compte du ministère des Affaires étrangères est signalé dans le capital de l’organisme financier Nasira, avec un engagement de 2,7 millions $. Nasira qui finance des entreprises en Afrique subsaharienne et dans certaines régions d’Europe va élargir son champ d’intervention aux sociétés en difficulté du fait de la crise sanitaire actuelle.

L’objectif recherché est de permettre à ces sociétés de rester à flot pendant et après la crise. « L'impact économique lié à la pandémie de covid-19 est une grave préoccupation. Avec la garantie qu’accordera Nasira, nous pourrons poursuivre notre action auprès des petites et moyennes entreprises et des communautés en Afrique et dans le voisinage de l’Union européenne », commente Linda Broekhuizen (photo), directrice des investissements à FMO.

Selon les prévisions du cabinet Finactu, contenues dans une étude publiée en mars 2020 et portant sur les crises économique et sanitaire induites par le covid-19 en Afrique, la pandémie entrainera une mortalité élevée parmi les petites entreprises. Les plus exposées sont les sociétés évoluant dans les secteurs de l’hôtellerie, du cinéma et du transport aérien.

Chamberline Moko