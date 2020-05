La plateforme égyptienne de commerce Brimore lève 3,5 millions $ pour soutenir sa croissance

(Agence Ecofin) - Brimore, une entreprise égyptienne qui permet à des PME d’écouler leurs produits via un réseau de distributeurs, a levé 3,5 millions $ au cours d’une opération dirigée par Algebra Ventures et à laquelle plusieurs sociétés de capital-risque et firmes d’investissement ont participé.

La société de commerce de détail co-fondée en 2017 par Mohamed Abdulaziz, Ahmed Sheikha et Mahmoud Refaay, prévoit d’utiliser ces fonds pour soutenir sa croissance, renforcer son infrastructure et recruter du personnel. « Avec ce nouveau cycle de financement, nous pourrons investir davantage dans le développement de produits, l'infrastructure opérationnelle et notre dynamique de croissance », a fait savoir Mohamed Abdulaziz, CEO de Brimore.

Cette nouvelle levée de fonds survient une année après l’opération de mobilisation de fonds réalisée auprès de la firme américaine de capital-risque Endure Capital et de l’égyptien Algebra Ventures.

Chamberline Moko

