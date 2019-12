Au Malawi, le groupe financier MyBucks Banking Corporation rachète la filiale locale de Nedbank

(Agence Ecofin) - MyBucks Malawi, la filiale locale du groupe financier MyBucks SA basé au Luxembourg et coté sur le Frankfurt Stock Exchange, a obtenu l’approbation de la Reserve Bank of Malawi pour acquérir la totalité des actions de la filiale au Malawi du groupe bancaire sud-africain Nedbank. L’opération de rachat entamée, sera finalisée d’ici le premier trimestre 2020.

Grâce à l'acquisition de Nedbank Malawi, MyBucks Malawi entend renforcer sa présence et poursuivre sa croissance dans le pays. Ses responsables prévoient de fusionner leurs activités avec celles de Nedbank Malawi, et ce, dans l’optique de mettre en place une plus grande institution qui apportera de la valeur à toutes les parties prenantes.

Commentant cette opération, Zandile Shaba (photo), CEO de MyBucks Malawi, a indiqué : « cette acquisition est conforme à nos objectifs stratégiques et nous placera dans une position optimale pour augmenter notre rentabilité, améliorer l'expérience client et renforcer l'impact que nous avons sur notre société ».

Chamberline Moko