Egypte : Algebra Ventures se renforce dans le capital de la plateforme de livraison de repas Elmenus

(Agence Ecofin) - Après un premier investissement de 1,5 million $ réalisé en 2017 au sein de la plateforme de livraison de repas Elmenus, la société égyptienne de capital-risque Algebra Ventures réalise un nouvel engagement au profit de cette entreprise.

Algebra Ventures qui cible des entreprises technologiques en phase de démarrage dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) a co-investi aux côtés de la société émiratie de capital-risque Global Ventures et de deux investisseurs providentiels, un montant de 8 millions $ au sein d’Elmenus.

Les financements mobilisés permettront à l’entreprise fondée en 2011 par Amir Allam d’étendre sa portée et de renforcer sa présence dans le secteur culinaire en Egypte. « Nous sommes excités à l’idée de penser à ce que nous accomplirons avec ce financement supplémentaire et du soutien de Global Ventures alors que nous continuons à nous étendre à travers l'Egypte et à aider des utilisateurs à découvrir et commander des repas », a déclaré Amir Allam.

Sur son site, Elmenus revendique près d’un million d’utilisateurs de ses services par mois ainsi que des partenariats avec 8 000 restaurants à travers le pays. Ce nouvel apport financier porte à environ 10 millions $, le montant global des fonds levés par Elmenus à cette date.

Chamberline Moko