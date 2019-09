Niger : le gouvernement étend les limites du permis d’exploitation d’uranium Madaouéla 1, de la société canadienne Goviex

(Agence Ecofin) - A la demande de la société Goviex Niger Holdings, filiale du Canadien Goviex, les limites du permis d’exploitation d’uranium « Madaouéla 1», situé dans la région d’Agadez, département d’Arlit, seront modifiées, a-t-on appris dans un communiqué du gouvernement.

Le périmètre d'exploitation sera donc étendu jusqu’au « au gisement Miriam ».

Cette décision va permettre « à la société d’exploitation, d’augmenter les réserves du permis d’exploitation « Madaouéla 1» et ainsi, mieux atteindre ses objectifs », soutient le gouvernement. Ce qui serait, dit-on, « également bénéfique pour les populations locales ».

La Compagnie minière de Madaouéla « Comima SA », chargée de la réalisation du projet, compte à terme créer 1000 emplois directs et indirects, installer une centrale hybride solaire et gaz à Arlit pour ses besoins et ceux des populations avoisinantes.

Pour le gouvernement, cette possibilité d’extension du permis d’exploitation Madaouéla 1 au gisement de Miriam est prévue par la loi minière en son article 37, qui stipule que« le périmètre du permis d’exploitation doit être entièrement situé à l’intérieur du périmètre du permis de recherches dont il dérive. Il peut, dans des cas exceptionnels, partiellement couvrir plusieurs permis de recherches appartenant au même titulaire, si le gisement englobe certaines parties de ces permis ».