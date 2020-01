Côte d’Ivoire : l’aéroport Felix Houphouët Boigny a accueilli 2,2 millions de passagers en 2019, en hausse de 3,3%

(Agence Ecofin) - L’aéroport Felix Houphouët Boigny a accueilli 2,271 millions de passagers au cours de l’année 2019. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné, le mercredi 29 janvier au cours d’une cérémonie organisée à Abidjan.

Ce chiffre est en hausse de 3,3% par rapport aux 2,187 millions de passagers enregistrés à fin décembre 2018.

Selon le ministre, cette hausse de l’attractivité de l’aéroport d’Abidjan a été rendue possible grâce à la réalisation d’importants travaux de réhabilitation, de modernisation et de développement. Permettant ainsi à cet aéroport de disposer d’un taxiway parallèle de 2700 mètres, de 11 postes de stationnement-avion supplémentaires, d’un éclairage de la zone sud entièrement rénové, et d’un centre d’aviation d’affaires (FBO) haut de gamme.

Amadou Koné a relevé, en outre, la mise en œuvre du guidage radar et l’extension de la surveillance par la technologie ADS-B par satellite, ainsi que la réhabilitation totale du système de balisage lumineux d’approche et d’atterrissage et la mise en œuvre d’une seconde rampe d’approche, côté sud de la piste, sur l’aéroport d’Abidjan.

L’objectif visé selon le ministre ivoirien des transports est d’atteindre 5 millions de passagers sur la base des travaux d’extension de l’aéroport Felix Houphouët Boigny d’Abidjan qui sont en instance de démarrage.

André Chadrak