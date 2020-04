Tchad : 88 milliards FCFA de la BID pour la réalisation de la route Abougoulème – Abéché qui connecte le Soudan

(Agence Ecofin) - Le Tchad et la Banque islamique de développement (BID) ont signé le 28 avril un accord de prêt de 88,2 milliards FCFA (146 millions USD) pour la construction et le bitumage du tronçon de route Abougoulème – Abéché, qui rallie le Soudan voisin.

Cette section de 95 km s'inscrit dans le cadre de la réalisation complète du corridor Abéché – Adré – frontière Soudan, d'un linéaire de 174 km segmenté en deux lots. Évalué à 240 millions USD, cet important projet routier bénéficiera par ailleurs du financement du Fonds de coordination des pays arabes, notamment les fonds saoudien et koweïtien.

Pour le ministre de l'Économie et de la Planification du développement, Dr Issa Doubragne, « Le projet permettra d'assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays, de réduire les coûts de transport et d'améliorer l'accès des populations aux services de base ».

Depuis 2006, la BID a soutenu la construction de 380 km de routes au Tchad. En 2017, elle a suspendu l’adjudication provisoire du marché de construction de la route Abougoulème – Abéché, qu’avait remporté l’entreprise tunisienne Soroubat devant d’autres compagnies en lice dont ETEP – Tunisie, Arab Contractors et SNER / CGCOC. Plusieurs irrégularités avaient été constatées autour du dossier d’appel d’offres.

Romuald Ngueyap

