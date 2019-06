Les travaux de construction du tronçon du Transafricain N°7 reliant les Guinée Conakry et Bissau sont lancés

(Agence Ecofin) - La première phase du projet d’aménagement de la route Boké-Québo, corridor routier entre Conakry-Bissau a démarré. Le lancement a été fait le jeudi 12 juin dernier à Conakry.

Financée par la Banque Africaine de Développement (BAD) et l'Union Européenne (UE), cette première phase est estimée à 79.94 millions d’euros pour un coût total du projet évalué à 117,19 millions d’euros. Il consiste en l’aménagement et le bitumage de 107 km de route dont 86 km en Guinée et 21 km en Guinée Bissau pour un délai d’exécution de 4 ans.

A en croire le Directeur général adjoint pour l’Afrique de l’Ouest, Serge-Marie N’Guessan. « Cette route Boké-Québo est très importante pour les deux pays, et fait partie du corridor routier Transafricain N°7 Dakar-Lagos ». Le phase 1 inclut également la construction de deux ponts en Guinée d’un linéaire total de 364 ml (Tinguilinta et Cogon) et la reprise des défauts concernant cinq ponts en Guinée-Bissau.

Pour la BAD, ces travaux qui vont contribuer à l’intégration de la région, permettront entre autres résultats, l’accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays, de 60,46 tonnes de marchandises à 2000 tonnes de 2017 à 2025 ; la réduction du temps de parcours ainsi que les delais de traversée du fleuve Cogon ; la création d’emplois directs durant les trois années de travaux ainsi que l’accroissement des revenus des ménages de 15%.

Il est par ailleurs prévu de réaliser dans les deux pays des aménagements et mesures connexes constitués d’infrastructures socio-économiques et marchandes, de pistes, de forages et d’appui aux groupements de femmes et des jeunes, notamment pour la valorisation de la noix de cajou.



Romuald Ngueyap