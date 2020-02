Le futur pont entre Bongor (Tchad) et Yagoua (Cameroun) sera une aubaine pour l’activité économique

(Agence Ecofin) - Le ministre tchadien des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderrahmane Mahamat Moukhtar, a expliqué mercredi que le futur pont entre Bongor (Tchad) et Yagoua (Cameroun) devrait apporter de nombreux bénéfices et opportunités économiques et commerciales pour l'ensemble des populations des deux côtés du fleuve Logone.

En plus d’offrir de nouveaux emplois, la construction de cette infrastructure va considérablement raccourcir les temps de trajet, a-t-il indiqué. « Grâce au pont, les citoyens pourront circuler librement et plus facilement, même de nuit, sans avoir à faire usage des pirogues. »

Le futur pont sur le Logone, long de plus de 600 mètres, va coûter environ 92 milliards FCFA. Il est également prévu la construction d’une route de raccordement sur environ 7 km de part et d’autre.

Le projet, deuxième du genre après le pont de Ngueli qui relie N'Djamena à Kousseri (ville de l'extrême-nord du Cameroun), sera financé par le Cameroun, le Tchad, la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD), l’Union européenne (UE) et le Fonds d’assistance technique des pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI).

Le groupement Razel Bec Cameroun/Razel Bec/SOTCOCOG a été retenu pour l’exécution du projet. Pour la pose de la première pierre, des discussions sont en cours pour un accord sur la date et le lieu. Le chantier est prévu pour durer 36 mois.

Romuald Ngueyap