Le Parlement béninois approuve un prêt de 17 milliards FCFA de la BOAD pour rénover de la route cotonnière Djougou-Banikoara

(Agence Ecofin) - L’axe Djougou-Pèhunco-Kérou-Banikoara, long de 209,68 km, sera bientôt aménagé et bitumé. Réunis en assemblée extraordinaire le 25 septembre, les députés béninois ont donné leur quitus pour la ratification de l’accord de prêt signé à Lomé le 16 juillet 2019, entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), dans le cadre du financement partiel dudit projet.

Ce prêt de 17 milliards FCFA est conclu sur une durée de remboursement de 12 ans, dont 3 ans de différés, avec un taux d’intérêt de 6 %.

La mise en œuvre de ce projet va significativement contribuer au désenclavement du nord-ouest du Bénin, principal bassin de la production cotonnière et céréalière.

Pour les autorités béninoises, ce nouveau chantier s’inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement qui ambitionne de faire des infrastructures de transport un levier important pour soutenir la croissance économique et faciliter le développement des exportations. Selon la BAD, la filière coton fournit 13 % du PIB et procure 80 % des recettes d’exportation du Bénin.

Soulignons que dans le cadre de ce projet, le Bénin bénéficie également d’un appui financier de Banque africaine de développement (BAD). Conclu en décembre 2018, il se décompose en deux prêts de 119,93 millions d’euros et de 43,19 millions d’euros, respectivement octroyés par la BAD et l’Africa Growing Together Fund (AGTF).



Romuald Ngueyap



