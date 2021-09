Le Nigeria rejoint l’initiative World Logistics Passport en tant que hub pour l’Afrique de l'Ouest

(Agence Ecofin) - En 2019, les exportations du Nigeria, toujours dominées par celles de pétrole brut, ont totalisé 62,5 milliards de dollars, l’Europe concentrant plus d’un tiers (35%) des échanges. Adossé à une base industrielle dynamique, le géant africain veut diversifier ses destinations en misant sur l’axe Sud-Sud.

Voilà qui devrait davantage booster les volumes d'échanges commerciaux du Nigeria. La première économie d’Afrique a officialisé, le jeudi 23 septembre, son adhésion au World Logistics Passport (WLP), une initiative majeure de Dubaï pour relier les nations du monde entier et accroître le commerce Sud-Sud, qui représente environ 4 280 milliards de dollars par an selon l’OMC.

Le programme World Logistics Passport, soutenu par DP World, a été créé pour surmonter les obstacles au commerce, tels que l'inefficacité logistique, qui limitent actuellement la croissance des échanges entre les marchés en développement.

« L’adhésion au WLP vise à renforcer les opportunités commerciales mondiales pour les entreprises nigérianes et à accélérer la croissance déjà rapide du Nigeria. Le WLP y contribuera en offrant aux entreprises des avantages tels qu'un traitement prioritaire et un dédouanement plus rapide, ce qui permettra de réduire les coûts de la chaîne d'approvisionnement et d'augmenter les volumes commerciaux », a déclaré le ministre des Transports du Nigeria, Rotimi Amaechi. Le Conseil pour la réglementation du transport de marchandises au Nigeria (CRFFN) a été désigné comme point focal pour la mise en œuvre de cet accord.

Le logisticien DP World soutient, par ailleurs, que cette adhésion permettra au pays d’ouvrir des routes commerciales et d'accéder plus rapidement et à moindre coût à de nouveaux marchés, notamment en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

Le Nigeria rejoint ainsi le WLP aux côtés d'autres nations africaines : l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Maroc, le Kenya, l'Ethiopie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, le Burkina Faso et la Guinée. « L’expansion continue du WLP en Afrique contribuera à concrétiser la vision de l'Accord de libre-échange continental africain en réduisant les coûts de bout en bout de la chaîne logistique en Afrique, en stimulant le commerce intrarégional et en ouvrant aux entreprises africaines un accès compétitif à de nouveaux marchés internationaux », explique DP World.

Romuald Ngueyap

Lire aussi : 07/12/2020 - Le Sénégal rejoint l’initiative World Logistics Passport en tant que hub pour l’Afrique