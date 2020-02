Air Sénégal ira à Londres à partir de juin 2020, sa cinquième ligne vers Europe

(Agence Ecofin) - Poussée par son ambitieux plan d’affaires, Air Sénégal continue d’étendre ses ailes. À compter du 26 juin 2020, le transporteur national sénégalais ouvrira un nouveau couloir aérien, entre l’aéroport Dakar Blaise Diagne et l’aéroport London Stansted au Royaume-Uni.

La ligne, opérée sans concurrence, sera proposée les mardi, vendredi et dimanche, en Airbus A321 (pris en leasing chez Carlyle Aviation) configuré en 16 sièges en classe Affaires et 149 sièges en classe Économie.

Une fois ouverte, la capitale britannique deviendra la cinquième desserte du transporteur en Europe. En effet, une semaine Londre (à partir du 18 juin), Air Sénégal lancera une nouvelle ligne entre Dakar et Genève en Suisse. Ce corridor sera opéré les lundi, jeudi et samedi.

Vers l’Europe, le transporteur dessert actuellement Paris et Marseille en France, ainsi Barcelone en Espagne. Air Sénégal vise également des lignes transatlantiques, notamment Washington et New York aux États-Unis d’ici la fin d’année.

Moins de 3 ans après de lancement de ses activités, elle a considérablement densifié son réseau. Basée à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar, Air Sénégal dessert Cap Skirring et Zinguinchor sur le plan domestique. La compagnie vole aussi vers Niamey (Niger), Ouagadougou (Burkina Faso), Accra (Ghana), Abidjan (Côte d’Ivoire), Bamako (Mali), Conakry (Guinée) Bissau (Guinée Bissau), Banjul (Gambie), Nouakchott (Mauritanie), Casablanca (Maroc) et Praia (Cap-Vert) à l’échelle régionale. Les marchés du Nigeria et de l’Afrique centrale figurent également dans ses ambitions à court terme.

Air Sénégal, qui a démarré ses opérations commerciales en 2018, exploite actuellement deux A330neo, deux Airbus A319, deux ATR72-600 et un Boeing 737-500 (pris en leasing). En marge du Dubaï Air Show 2019, la compagnie a levé l’option d’achat de deux autres A330neo, transformé en une commande de huit Airbus A220-300 au prix catalogue de 732 millions de dollars. Les premières livraisons sont attendues en 2021.

Romuald Ngueyap

