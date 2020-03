Coronavirus : le Maroc suspend tous les vols internationaux

(Agence Ecofin) - C’est une mesure sans précédent que vient de prendre le Maroc. Le gouvernement a annoncé la suspension de tous les vols internationaux au départ et à destination du pays. La décision qui entre en vigueur, ce lundi 16 mars 2020 à 22h59, exclut toutefois les avions en survol et les vols cargo.

Cette nouvelle annonce arrive dans un contexte de propagation inquiétante de la pandémie de Covid-19 à l’échelle mondiale. On dénombre déjà près de 170 000 cas d’infections, dont plus de 6 500 morts. Le Maroc enregistre, pour sa part, 28 cas d’infections, dont 1 mort.

Ladite décision entraînera l’immobilisation de plus de la moitié de la flotte de Royal Air Maroc, la compagnie nationale, qui compte une soixantaine d’avions. On s’attend cependant à ce que le gouvernement octroie des dérogations spéciales pour le rapatriement des citoyens étrangers présents sur son territoire et réciproquement.

Entre autres mesures de restriction, le Maroc a également suspendu ses liaisons maritimes avec plusieurs pays, notamment de l’Europe à l’instar de la France, de l’Italie et de l’Espagne. Le pays prévoit d’affecter 1,07 milliard $ à la lutte contre le coronavirus. Ce montant sera décaissé via un fonds dont la création a été ordonnée le week-end dernier par le roi Mohammed VI. Il s’agira essentiellement pour le nouvel organisme d’atténuer les difficultés économiques liées à la gestion de cette crise.

Romuald Ngueyap

Lire aussi

Le Maroc va lancer un fonds de plus de 1 milliard de dollars pour lutter contre le coronavirus