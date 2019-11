Les deux Congo paraphent un accord pour accélérer le projet de pont route-rail reliant Kinshasa et Brazzaville

(Agence Ecofin) - Le projet de pont route-rail reliant Brazzaville et Kinshasa vient de connaitre une avancée significative. En marge de l’Africa Investment Forum qui se tient actuellement à Johannesburg (Afrique du Sud), la République démocratique du Congo et la République du Congo viennent de signer un accord interétatique pour accélérer ce projet reliant leurs capitales.

L’accord a été signé par le ministre de l’Aménagement, de l’Equipement du territoire et des Grands travaux de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya et le vice-Premier ministre du Plan de la République démocratique du Congo, Élysée Munembwe Tamukumwe. C’était en présence du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina et du Directeur général d’Africa50, Alain Ebobissé, principaux bailleurs dudit projet.

Les termes de cet accord définissent les principes de coopération pour l’élaboration, la construction, l’opérationnalisation et la maintenance du pont. Quant au processus, il prévoit qu’après sa ratification, cet accord servira de cadre opérationnel pour le recours à des appels d’offres, la recherche de partenaires techniques stratégiques et la mobilisation des financements. Dans ce cadre, Africa50 a été mandaté par les deux gouvernements pour le développement du projet aux côtés de la BAD qui fournira le financement (dette), sous l’égide de la CEEAC.

Par ailleurs, Africa50, en tant que développeur principal, aidera à structurer le projet sous la forme d’un Partenariat public privé (PPP). De plus, il dirigera la phase de préparation et de développement du projet et investira des fonds propres pour la construction.

Pour le Plan d’action prioritaire du programme pour le développement des infrastructures (PIDA), le projet de pont route-rail reliant Brazzaville et Kinshasa est emblématique.

L’ouvrage consiste en un pont à péage de 1,575 kilomètre de long, au-dessus du fleuve Congo. Il comprend une voie ferrée, une route à double ligne, des passages piétons et un poste de contrôle frontalier de chaque côté. Il sera connecté aux infrastructures routières existantes dans chaque pays. Son coût était estimé à 459 millions de dollars américains en 2017.

L’on indique que la connexion directe entre Kinshasa et Brazzaville que vise ce projet, permettra d’augmenter le trafic actuel, estimé actuellement à 750 000 personnes et à 340 000 tonnes de fret par an, à plus de 4 millions de personnes et plus de 3 millions de tonnes de fret d’ici à 2025. En outre, son impact positif pourrait s'étendra bien au-delà des deux villes. Cela, en créant un lien essentiel pour le développement des corridors de transport est-ouest et nord-sud de l'Afrique.

Stéphane Billé