Afrique du Sud : le plan d’expansion du Gautrain ne peut démarrer raisonnablement qu'à la fin de 2024

(Agence Ecofin) - Selon l’Agence de gestion du Gautrain (GMA), l’important chantier d’expansion prévu du réseau, baptisé Gautrain 2, ne pourrait commencer de manière réaliste qu’à la fin 2024. Le dossier de financement introduit au Trésor national connait des retards, en partie, en raison du Covid-19 qui a entrainé la mobilisation d’importantes ressources financières de la part du gouvernement, a laissé entendre le PDG de GMA, William Dachs (photo).

« Compte tenu des retards dans les approbations (la conception et la planification détaillées), ainsi que dans l'acquisition des droits fonciers et le processus d'autorisation environnementale, une date de construction plus réaliste serait la fin de 2024 », a-t-il dit.

L’ancien PDG de GMA, Jack van der Merwe, avait déclaré l'année dernière que la construction de Gautrain 2 devait commencer d'ici juillet 2023 si le gouvernement allouait les fonds nécessaires.

Ce vaste projet pourrait également se heurter à l’incapacité à trouver une entreprise de construction sud-africaine avec l'expertise technique et la capacité financière requises. L’industrie de la construction en Afrique du Sud connait en effet un affaiblissement pour diverses raisons, y compris le manque de travaux, les retards de paiement et les perturbations sur les chantiers de construction.

Le réseau Gautrain actuel comprend 80 km de voies ferrées le long de deux liaisons : une liaison entre Tshwane et Johannesburg et une autre entre l'aéroport international OR Tambo et Sandton. Le plan d’expansion du Gautrain prévoit d’étendre le réseau ferroviaire de Mamelodi jusqu’à Soweto en ajoutant plus de 150 km de voies ferrées et 19 autres stations au réseau.

Romuald Ngueyap

