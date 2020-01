Côte d'Ivoire : le Fonds d’entretien routier a un nouveau conseil d'administration

(Agence Ecofin) - C’est une nouvelle dynamique qui s’annonce au sein de l’exécutif du Fonds d’entretien routier « FER » de Côte d’Ivoire. Réuni mercredi 8 janvier 2020 à Abidjan, le Conseil des ministres a adopté un décret portant nomination des membres du conseil d’administration de ladite société d’Etat.

Ainsi ont été nommées les personnes dont les noms suivent :



Monsieur Djédjé BAGNON, représentant le président de la République ;

Monsieur Siélé SILUE, représentant le Premier ministre ;

Monsieur BAMBA Seydou, représentant le ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

Monsieur YAO Aristide Armand, représentant le ministre chargé de l’Equipement et de l’Entretien routier

Monsieur KOUAKOU Kouakou Romain, représentant le ministre chargé des Transports ;

Monsieur DIMBA Pierre, représentant l'AGEROUTE;

Madame BLA Semahe Nadine, représentant la Chambre de commerce et d’industrie

Monsieur DOUKOUA Godé, représentant la Fédération des associations des consommateurs

Monsieur Brahima DIABY, représentant le Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier ;

Monsieur KONE Vaffi, représentant la Fédération des syndicats des chauffeurs de Côte d’Ivoire ;

Madame AKA Tatiana, représentant le Groupement professionnel de l'industrie du pétrole (GPP)

Monsieur LAVRY Martin Evariste, représentant la Chambre d'agriculture.

Crée à l’aube des années 2000, le FER de Côte d’Ivoire, placé sous la tutelle du ministère de l'Equipement et de l'Entretien routier, a pour mission d'assurer la mobilisation et de la pérennisation du financement de l’entretien routier courant et périodique. A ce titre le Fonds, dirigé par DIABY Lanciné depuis août 2017, travaille en étroite collaboration avec l'Agence de gestion des routes (AGEROUTE).

En rappel, la Côte d’Ivoire dispose d’un réseau d’environ 82 000 km de routes composé de plus de 6 500 km de routes revêtues et 75000 km de routes en terre. En 2019, les besoins d’entretien courant et périodique sur l’ensemble du réseau étaient estimés à 964 milliards de FCFA.

Romuald Ngueyap

