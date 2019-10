Le Bénin et le Niger envisagent la relance du projet de chemin de fer Cotonou – Niamey

(Agence Ecofin) - Le Bénin et le Niger pourraient très prochainement réactiver le projet de la ligne de chemin de fer Cotonou – Parakou – Dosso – Niamey. C’est ce qu’a laissé entendre le président Patrice Talon, qui effectuait une escale dans la capitale nigérienne, le 4 octobre 2019, où il a été reçu par son homologue, Mahamadou Issoufou.

« Nous avons, à cette occasion, évoqué la nécessité de réveiller notre ambition pour le chemin de fer, qui est également une infrastructure intercommunautaire pour le transport de biens et de marchandises », a indiqué le président béninois à la presse nigérienne.

En 2008, le Bénin et le Niger avaient lancé un appel d'offres en commun pour construire et gérer un réseau ferroviaire de 740 km reliant Cotonou à Niamey. Le projet a été remporté par Petrolin, la société de l'homme d'affaires Samuel Dossou, puis confié en 2013 au groupe Bolloré, via la société Bénirail, un partenariat privé-public.

Depuis lors, le dossier est au point mort, après s’être « heurté à quelques problèmes juridiques d’incompréhension de divers partenaires », reconnait le président Talon.

Satisfait de l’excellente collaboration dans le cadre du chantier en cours d’un pipeline entre les deux pays, le président Talon pense que ce projet de chemin de fer pourrait être repris bientôt, surtout que les financements sont désormais mobilisables.

Romuald Ngueyap

