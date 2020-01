Afrique du Sud : les exportations automobiles ont grimpé de 10,2% en 2019, atteignant un niveau record

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud a enregistré une croissance de 10,2% de ses exportations de véhicules automobiles en 2019, a-t-on appris de l’agence de presse Bloomberg qui cite des statistiques officielles.

L’année dernière, 386 863 automobiles ont été exportées par l’Afrique du Sud contre 351 000 en 2018. D’après la National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA), cette hausse est due à une amélioration de la production des principales usines d’assemblage du pays.

Cette augmentation contraste avec la baisse des ventes d’automobiles sur le marché sud-africain. D’après la NAAMSA, le nombre de voitures neuves vendues localement a enregistré une diminution de 2,8% en 2019 par rapport à l’année précédente. Une situation qui fait écho à la morosité actuelle de l’économie sud-africaine marquée par une croissance molle et un taux de chômage élevé.

Pour rappel, l'industrie automobile sud-africaine représente 14 % de la valeur des exportations du pays et est la plus importante composante de son secteur industriel. Elle emploie plus de 100 000 travailleurs.

Moutiou Adjibi Nourou