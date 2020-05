Algérie : les chemins de fer enregistrent une perte de plus de 7 millions d’euros

(Agence Ecofin) - En Algérie, le secteur ferroviaire est durement impacté par la crise sanitaire depuis la suspension des trains en mars dernier ; une mesure prise par les autorités publiques pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Selon Yacine Bendjaballah, le directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), les pertes enregistrées par la société jusqu'à la fin avril s'élevaient à près de 1 milliard de dinars (7,2 millions d’euros), soit 50% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année dernière.

Dans une déclaration faite à l’agence de presse officielle APS, le mardi 5 mai, il a indiqué que « le calcul de l'impact réel de la pandémie de Covid-19 sur le mouvement des voyageurs et les recettes de la SNTF sera établi à la fin du mois de novembre prochain, lors de l'évaluation annuelle de l'activité ferroviaire ».

Yacine Bendjaballah s’attend déjà à un bilan annuel négatif alors que la trésorerie de l’entreprise s’érode au fil des jours. En opérations normales, la SNTF estime à plus de 4 milliards de dinars (29 millions d’euros) son chiffre d’affaires annuel, résultant du transport de marchandises et du transport de plus de 34,5 millions de passagers, à raison de 240 trains par jour.

En raison de la crise sanitaire actuelle, la SNTF qui emploie 13 000 personnes a été contrainte de congédier 50% de son personnel, en particulier le staff administratif.

Romuald Ngueyap

