Le canal de Suez voit son chiffre d’affaires augmenter de 2% au cours des quatre premiers mois de l'année

(Agence Ecofin) - Le canal de Suez, route maritime vitale pour l’Égypte, poursuit normalement ses opérations et ne semble pas affecté par la crise sanitaire mondiale de Covid-19. Ce corridor stratégique a enregistré une augmentation de 2% de ses revenus au cours des quatre premiers mois de 2020, s’établissant à 1,907 milliard de dollars, a annoncé lundi le président de l'Autorité du canal (SCA), Oussama Rabie.

Dans un communiqué officiel, Rabie a déclaré que le trafic maritime au cours des quatre premiers mois de 2020 a augmenté de 8,7%, avec 6 563 navires traversant, contre 6 038 navires en glissement annuel. C’est embelli s’est davantage fait ressentir le mois dernier. En avril, 1731 navires ont transité via le corridor, contre 1580 à la même période l'an dernier. Le tonnage net global, a par ailleurs augmenté de 3,6% atteignant 101,8 millions de tonnes, contre 98,3 millions de tonnes en avril 2019.

Le canal de Suez est la voie de navigation la plus rapide entre l'Europe et l'Asie. Il est actuellement considéré comme l’une des principales sources de devises du gouvernement égyptien. Sa performance en hausse contraste ainsi avec d’autres régions du globe qui ont vu leur trafic maritime baissé du fait des restrictions aux frontières et de la réduction de l’affluence générée par les ports chinois, pendant que la pandémie, qui a pris origine dans l'empire du Milieu, affecte maintenant 212 pays et territoires à travers le monde.

Romuald Ngueyap

