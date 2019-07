Nigeria : MAX.ng, la start-up de transport par motos lève 7 millions de dollars et envisage de s'étendre à travers l'Afrique

(Agence Ecofin) - La start-up nigériane de transport par motos, MAX.ng, a bouclé sa levée de fonds de 7 millions de dollars. L’opération a été dirigée par Novastar Ventures, une société de capital-risque établie à Nairobi et à Lagos, avec la participation du constructeur japonais, Yamaha.



Située à Lagos, la plate-forme de MAX.ng, coordonne les services de livraison par motos pour les particuliers et les entreprises. Durant la levée des fonds, six millions de dollars ont été obtenus en capital et un million de dollars en subventions. Parmi les autres entreprises ayant investi, on peut citer Breakthrough Energy Ventures, Zrosk Investment Management, le fonds uMunthu Fund de l'investisseur néerlandais Goodwell Investments. « Nous avons l’intention d’investir massivement dans nos capacités technologiques, y compris l’infrastructure de paiement électronique » a déclaré le directeur financier, Guy-Bertrand Njoya.



La startup envisage de s’étendre également à 10 villes d'Afrique de l'Ouest, en commençant par Accra au Ghana et Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle prévoit également d’ajouter de nouvelles catégories d’engins à sa flotte.



Et dans ce qui pourrait être une première sur le marché africain en pleine croissance du transport à la demande, MAX utilisera son nouveau financement pour le développement d’engins électriques. « Nous testons des motos électriques en partenariat avec les fabricants de véhicules électriques et collaborons avec les opérateurs de réseau à travers le Nigéria pour déployer des stations de charge », a déclaré M. Njoya.



Romuald Ngueyap