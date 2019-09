Egypte : l'espagnole TALGO signe un accord-cadre pour l’amélioration des chemins de fer

(Agence Ecofin) - TALGO, la société espagnole de construction de matériel ferroviaire, et l'Organisation arabe pour l'industrialisation (AOI), l'un des plus grands conglomérats industriels d'Egypte, souhaitent collaborer pour améliorer les capacités et performances du réseau ferroviaire égyptien.

Un accord-cadre a été signé en ce sens, le 30 juillet dernier à Madrid, entre Jose Maria Oriol Fabra, PDG de TALGO, et le général de division Esmail Nagdy, président de SEMAF, la filiale ferroviaire d'AOI.

En vertu de l’accord, TALGO et SEMAF-AOI examineront les possibilités de production en commun de matériel roulant pour différents segments de marché, y compris le secteur des longues distances.

L’objectif primordial est de réduire les temps de trajet et d'améliorer la qualité des transports ferroviaires à travers le pays.

Cet accord-cadre renforce les activités de TALGO en Egypte. En avril, les chemins de fer égyptiens (ENR) ont attribué à la compagnie espagnole un contrat de 158 millions d'euros pour la fourniture de six trains interurbains, qui seront déployés sur le corridor Alexandrie - Le Caire - Assouan.

Romuald Ngueyap

