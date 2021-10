Sénégal : un projet de construction d’un nouvel aéroport à Ziguinchor est en gestation

(Agence Ecofin) - Le Sénégal envisage de devenir un hub aérien et touristique à l’horizon 2025. Et c’est en droite ligne de cette vision que le gouvernement a ouvert depuis 2018 plusieurs chantiers de construction d’aéroports à travers le pays.

Le président sénégalais Macky Sall, au cours du Conseil des ministres du mercredi 29 septembre, a exprimé son souhait de voir la région de Ziguinchor dotée d’un nouvel aéroport, indépendamment de celui inclus dans le Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS).

L’aéroport dont il est question sera érigé à Tobor, une localité de la région, située à une dizaine de kilomètres de la ville de Ziguinchor.

C’est un vieux projet des années 90, conçu sous le gouvernement socialiste qui vient d'être ressuscité par le président Macky Sall, qui envisage déjà que « les perspectives stratégiques, et les études de faisabilité » du projet soient amorcées.

Parallèlement à ce dossier, le Conseil s’est également penché sur les modalités visant à rendre opérationnelles les plateformes aéroportuaires construites dans le cadre du PRAS. En l’occurrence, il a été adopté un « projet de décret relatif aux conditions de création, d’établissement, d’utilisation, de certification et de classification des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne publique, ainsi qu’aux servitudes aéronautiques et au contrôle de l’Etat ».

Conformément aux objectifs du PRAS, lancé en décembre 2018, 13 aéroports au total feront l’objet de modernisation à travers tout le pays, avec une enveloppe de 210 millions EUR consacrée à l’exécution des projets.

Henoc Dossa (stagiaire)

