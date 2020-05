Air Algérie élabore un plan de restructuration post-Covid-19

(Agence Ecofin) - La crise sanitaire mondiale de Covid-19 a raison d’Air Algérie, qui connait des tensions de trésorerie. Dans une correspondance datée du 27 avril, la division des affaires générales de la compagnie a invité les différents partenaires sociaux à formuler des propositions pour la restructuration de l’entreprise après la pandémie.

Cette restructuration est la condition sine qua non pour un éventuel soutien financier de l’État. « Il est utile de vous rappeler que lors de la réunion interministérielle relative au dossier de renouvellement de la flotte, le financement a été conditionné par la restructuration de l’Entreprise et la rationalisation des dépenses », lit-on dans la correspondance adressée à la section syndicale de l’UGTA et aux présidents des syndicats SPLA et SNTMA.

Pour la direction générale, la nécessité de s’atteler aux réformes structurelles pour la pérennité de l’entreprise est d’autant plus urgente que la pandémie de Covid-19 « a démontré la vulnérabilité du transport aérien dont l’impact et les conséquences demeureront au moins pour les deux années à venir ».

Une réunion de restitution entre la direction générale et les partenaires sociaux est prévue le jeudi 7 mai. Celle-ci sera axée sur 11 points : « 1. Mise à jour du règlement intérieur, 2. Mise à jour de la convention collective, 3. Révision du régime de personnel navigant et au sol, 4. Dimensionnement des effectifs par rapport à l’activité, 5. Congé du personnel, 6. Restructuration de la compagnie, 7. Restructuration des unités à l’étranger, 8. Hiérarchisation des métiers et des salaires (Benchmarking), 9. Transport du personnel, 10. Restauration du personnel, 11. Salaires durant la crise. »

Romuald Ngueyap

