L’OPEP va avancer une réunion prévue en mars pour se pencher sur la question du coronavirus

(Agence Ecofin) - L’organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) va tenir plus tôt une réunion prévue pour mars, craignant qu’une propagation du coronavirus ne nuise à la demande de pétrole.

L’annonce a été faite par Mohamed Arkab, le ministre algérien du Pétrole. La réunion aura lieu dans les tout prochains jours, a-t-il précisé.

L’épidémie a fait 7 800 victimes et 170 morts depuis que le premier cas a été signalé le 30 décembre à Wuhan, la capitale de la province chinoise du Hubei. Actuellement, les compagnies aériennes suspendent leurs vols vers la Chine. Cela affecte la demande dans la région et par conséquent les prix. Le brut de Brent a chuté de plus de 10 % ce mois-ci, et les risques que cela se poursuivra sont réels, selon l’organisation.

Olivier de Souza

