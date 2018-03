Les Etats-Unis n'importent plus de pétrole angolais, depuis les cinq dernières semaines

(Agence Ecofin) - Aucune importation de pétrole brut angolais n’est arrivée sur les terminaux américains depuis la semaine du 16 février dernier. C’est ce qu’a constaté l'Energy Information Administration (EIA), ce jeudi, dans son rapport hebdomadaire sur les mouvements du pétrole sur le sol américain, Petroleum Supply.

Le document a rappelé que la même situation avait déjà été constatée en mars et novembre 2017 où aucune importation de brut angolais n'a été signalée avec une durée maximum sans importation de quatre semaines. Aux Etats-Unis, c’était alors la plus longue période sans importation angolaise depuis au moins 2010.

Même si le rapport a indiqué que généralement les importations américaines de pétrole brut arrivent plus tard que la moyenne des importations totales du pays, en raison du temps du trajet transatlantique, cette période de cinq semaines inquiète.

Aucune raison officielle n’a été donnée pour expliquer cette situation.

On pourrait conclure qu’en raison du boom du pétrole de schiste, les Etats-Unis réduisent progressivement leurs importations de pétrole angolais, comme ce sera bientôt le cas avec le pétrole nigérian.

Pour preuve, selon des données rendues disponibles par S & P Global Platts cFlow et Platts, aucune cargaison n'a été acheminée vers les Etats-Unis à partir du programme de chargement de décembre 2017, et une seule cargaison a été réservée aux programmes de chargement de janvier et février 2018.

Aux Etats-Unis, la consommation de brut angolais par les raffineries américaines a bondi entre 2014 et 2015. Mais cette tendance a diminué en 2017 et 2018, les importations de brut lourd du Moyen-Orient et d'Amérique latine étant devenues plus attrayantes, en termes de prix par rapport au brut angolais.

Olivier de Souza