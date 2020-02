Le Liberia a officiellement rejoint le projet Free Roaming d’Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - La semaine dernière, Ivan G. Brown, le directeur général de l’Autorité des télécommunications du Liberia (LTA), a signé l'acte d'adhésion du pays au protocole d’accord sur les principes de base pour la mise en œuvre du « Free Roaming » dans le cadre de la réduction des frais d’itinérance dans l’espace de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao). C’était à Conakry, dans les locaux de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (Arpt) de Guinée. C’est ce pays qui coordonne actuellement le Free Roaming au niveau de la Cedeao.

Le Liberia est ainsi officiellement devenu le neuvième membre du projet initié en janvier 2016 par le Sénégal, et qui est entré en vigueur le 31 mars 2017. Il a rejoint le Sénégal, le Mali, le Benin, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso et le Togo.

« Le premier objectif de ce Free Roaming, c’est la réduction du coût de l’itinérance, c’est-à-dire le coût du roaming entre nos pays, et aussi à long terme de garder le trafic africain au niveau de notre continent. C’est vraiment possible et c’est pour cela d’ailleurs que la Guinée y croit. Aujourd’hui le Liberia se joint à nous autres pour faire neuf pays sur quinze qui représentent une population de cent millions de personnes [...] j’espère que dans deux mois je serais au Liberia pour lancer le Free Roaming », a déclaré Cherif Antigou, le directeur général de l’Arpt.

Dans la pratique, le « Free Roaming » offre la possibilité aux ressortissants des neuf pays de la Cedeao qui l’ont déjà signé de bénéficier non seulement de la gratuité des 300 premières minutes de communication, mais aussi du tarif local du pays visité, le tout sur une durée de trente jours calendaires.

