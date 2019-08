Nigeria : 693 tours télécoms menacées de destruction par la NCC, après les 7 000 de la NCAA

(Agence Ecofin) - La Commission des communications du Nigeria (NCC) vient d’émettre un ultimatum à l’attention des sociétés télécoms et autres fournisseurs de services dont les tours télécoms constituent les 693 équipements abandonnés et inutilisés à travers le pays. Le régulateur télécoms leur donne 90 jours pour les « réhabiliter et réutiliser, ou démanteler et enlever » . Dans le cas contraire, ces équipements seront détruits par la NCC.

Henry Nkemadu, directeur des affaires publiques de la NCC, précise que si le régulateur se voit obliger d'assurer ces destructions de tours télécoms, les différents propriétaires devront rembourser les dépenses générées.

Olusola Teniola, président de l’Association des compagnies de télécommunications du Nigeria (ATCON), opposé à cette action, explique que le démantèlement de ces tours sera une perte pour le pays.

« Des sommes importantes ont été dépensées pour les construire. Si le gouvernement avait résolu les nombreux problèmes auxquels font face les opérateurs télécoms, plusieurs de ces équipements seraient demeurés actifs », a-t-il déclaré.

Parmi les problèmes évoqués par Olusola Teniola, trône en tête celui des impositions fiscales multiples.

Les 693 tours télécoms que la NCC envisage de détruire viennent s’ajouter aux 7 000 autres que l’Autorité nationale de l’aviation civile (NCAA) menaçait déjà de démanteler, en avril 2019, pour défaut d’autorisation réglementaire.

Actuellement, le Nigeria en compte près de 50 000. La NCC estime qu’il faudrait monter ce nombre à 80 000 pour améliorer le taux de couverture du territoire national en services télécoms, indispensables à la réussite du projet d’accès universel au haut débit.