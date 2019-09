13 pays sur 15 de la SADC ont signé le protocole d’accord sur l'abolition des frais de roaming

(Agence Ecofin) - Le président de la Southern Africa Telecommunications Association (SATA), Sherry Singh, par ailleurs président-directeur général de la société Mauritius Telecom, a annoncé le 13 septembre 2019 l’implémentation progressive du projet de tarif roaming unique dans la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC).

Au cours de la cérémonie de lancement de la SATA Digital Sharing Platform, une interface d’échange d’idées et de collaboration, Sherry Singh a dévoilé que treize pays sur quinze de la SADC ont déjà signé le protocole d’accord relatif au projet d’abolition des frais de roaming baptisé « Roam like at home ».

D’après le président de la SATA, il faudra encore attendre la ratification du protocole d’accord par la SADC Ministerial Meeting pour la mise en oeuvre effective du projet. Sherry Singh a expliqué qu’idéalement, la SATA voulait que le projet soit lancé avant le 1er octobre 2019, mais même s'il est un peu retardé, sa finalisation n’est plus qu’une question de semaines.

« J'aimerais demander à d'autres pays de se joindre à nous. Je pense qu'il y a plus à gagner à devenir un réseau régional plutôt que de penser uniquement du point de vue des pays. La raison pour laquelle leurs opérateurs ne se sont pas encore inscrits pourrait être un retard administratif ou peut-être qu’ils ont besoin d’une autorisation, un éclairage ou même une motivation. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de les convaincre », a affirmé Sherry Singh.

Les pays de la SADC réfléchissent à la réduction des tarifs d’appel en roaming depuis 2010. Mais c’est seulement depuis 2014 que les négociations sur le sujet ont véritablement pris de l’ampleur.

