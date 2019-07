Ghana : 2000 coupures de fibre optique et 600 vols d’équipements, seulement pour le 1er semestre 2019

(Agence Ecofin) - Pour la moitié de l’année en cours, la chambre des télécommunications du Ghana déplore de nombreuses attaques sur les équipements télécoms qui ont eu une incidence majeure sur la qualité du service offerte aux consommateurs.

2000 coupures de fibre optique résultant d’actes de vandalisme et de travaux urbains, 600 vols d’équipements télécoms, notamment 240 batteries ont été enregistrées, augmentant de manière imprévue les dépenses des sociétés télécoms de plus de 30 millions de cédis ( 5 668 426 dollars US) en réparation et solutions alternatives.

Pour que ces dégâts ne s’accentuent pas au second semestre de l’année et ne plombent davantage la qualité des services télécoms qui garantissent l’accès des populations aux différents services de secours en plus d’être utiles dans leurs échanges professionnels et familiaux, la chambre des télécommunications du Ghana s’est engagée le 15 juillet 2019 dans une campagne d’éducation publique sur l’indispensabilité des infrastructures télécoms.

La campagne d’éducation publique ciblera principalement les régions où les infrastructures télécoms sont le plus la cible d’attaques.

D’après Derek Laryea, le directeur de la recherche et de la communication de la Chambre, cette campagne a pour objectif d’obtenir l’engagement des sociétés de travaux publics, des agences de gestion de la route, des fournisseurs de services, des gouvernements régionaux, des régulateur du marché télécoms et même des consommateurs sur la protection des infrastructures télécoms.