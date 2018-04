Le gouvernement exige d’Orange Cameroun, la couverture en 4G de tous les sites de la CAN, au plus tard au mois de mai 2019

(Agence Ecofin) - Le cahier des charges confié à la société de téléphonie mobile, Orange Cameroun, au sortir de la signature de l’avenant à son contrat de concession, intervenue le 9 avril 2018, prescrit à cet opérateur de couvrir en 4G, au plus tard en mai 2019, tous les sites devant abriter la Coupe d’Afrique des Nations de football 2019, qu’organise le Cameroun dès le mois de juin.

Mais, au-delà de cette prescription relative à la prochaine CAN, Orange Cameroun devra, d’ici la fin de sa concession prévue en 2030, déployer le réseau 4G dans tous les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun, dans les zones universitaires, les zones à activités économiques significatives telles que les ports. Il en sera de même pour les chefs-lieux de départements, d’arrondissements et les localités du pays comptant au moins 10 000 habitants, a énuméré la ministre des Postes et Télécoms, Minette Libom Li Likeng, au cours de la signature de l’avenant du 9 avril 2018.

Pour l’heure, Orange Cameroun revendique la couverture en 4G de 36% de ses sites sur le territoire camerounais. Et poursuit la modernisation de son réseau, apprend-on de sources internes à l’entreprise, de manière à pouvoir plus rapidement déployer les technologies 3 et 4G.

