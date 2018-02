Nigeria: Barclays Bank a déjà soumis ses recommandations au conseil d’administration de 9mobile

(Agence Ecofin) - Au cours d’une rencontre avec les journalistes, Sunday Dare a révélé que Barclays Africa a déjà soumis ses recommandations au conseil d’administration par intérim de 9mobile pour le choix du meilleur investisseur qui reprendra l’opérateur de téléphonie mobile. Le commissaire exécutif en charge des acteurs du secteur télécoms au sein de la Commission des communications du Nigéria (NCC) a expliqué que le régulateur attend désormais, que le conseil lui communique son choix final pour avancer dans le dossier 9mobile.

Au 16 janvier 2018, date limite de soumission des offres financières relatives à l’acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile, 9mobile, seules deux entreprises se sont démarquées sur les cinq qui étaient encore dans la course. Teleology Holdings Limited a proposé plus de 500 millions de dollars US et Smile Telecoms Holdings a fait une offre de près de 300 millions de dollars US. Le choix du conseil d’administration par intérim de 9mobile n’est pas seulement attendu par la NCC et la Banque centrale du Nigeria (CBN), mais également par les millions d’abonnés de 9mobile effrayés des lendemains incertains de la société télécoms.

Cette crainte a fortement érodé en 2017 le parc d’abonnés de l’actuel quatrième opérateur de téléphonie mobile du pays. La saignée a commencé en mars 2017, lorsqu’un consortium de 13 banques a saisi la NCC et la CBN pour leur faire part de sa volonté de prendre le contrôle d’Etisalat Nigeria pour défaut de paiement de sa dette de 1,72 milliard $, fruit d’un emprunt contracté en 2013 pour refinancer un emprunt de 650 millions de dollars, réhabiliter et étendre son réseau. Les délais de remboursement de cet emprunt étaient arrivés à échéance depuis 2016.

En février 2017, 9mobile comptabilisait 20 188 214 abonnés. En mars, ce volume de clients a diminué passant à 19 621 806 personnes. Au 31 décembre 2017, 9mobile ne comptabilisait plus que 16 955 392 consommateurs. Au cours de l’année 2017, la société télécoms a perdu un total de 3 566 560 abonnés.

