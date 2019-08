Selon Gartner, les smart cities, l’IoT et les satellites en orbite basse transformeront le monde des affaires en Afrique d’ici 2029

(Agence Ecofin) - Dans son rapport « Gartner Africa ICT Hype Cycle 2019 », publié le 20 août 2019, l’entreprise américaine de conseil et de recherche en techniques avancées, Gartner Inc., a identifié les trois technologies qui transformeront le monde des affaires en Afrique au cours des dix prochaines années. Il s’agit des villes intelligentes (smart cities), de l’Internet des objets (IoT) et des systèmes satellites en orbite basse.

Selon Bettina Tratz-Ryan, vice-présidente de la recherche chez Gartner, au regard de l’actuelle migration des citoyens de nombreux pays des zones rurales vers les villes, les stratégies d'urbanisation sont essentielles pour répondre aux besoins croissants en infrastructures et pour accompagner la croissance de l'urbanisation, tant au niveau démographique qu'au niveau des entreprises.

De ce fait, « l’impact d’un système de villes intelligentes sur les entreprises en Afrique sera motivé par la capacité des entreprises publiques et privées à automatiser et à offrir de meilleures expériences de service », estime-t-elle.

Pour ce qui est de l’IoT, Jeffrey Mann, également vice-président de la recherche chez Gartner, pense que la technologie offre de nombreuses possibilités pour certains types d'applications très novateurs. Pour lui, bien que l’Afrique n’ait pas d’énormes investissements en capital, elle a beaucoup de ressources pour utiliser les technologies de base et réaliser des choses intéressantes adaptées aux situations africaines.

Enfin, Bill Menezes, analyste principal chez Gartner, croit ferme que les systèmes de satellites en orbite basse devraient avoir un impact important sur le monde des affaires en Afrique dans cinq ou dix ans.

Il explique que « cette technologie est importante pour les pays africains, car les satellites peuvent couvrir toutes les zones géographiques isolées ou sous-desservies, fournissant ainsi la connectivité à large bande indispensable pour y opérer ».

D’après Gartner, alors que les dépenses informatiques continuent d'augmenter en Afrique parallèlement à la maturité des technologies au niveau local, les smart cities, l’IoT et les satellites en orbite basse sont des technologies qui sont entrées dans « le plateau de productivité » cette année.