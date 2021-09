Trois millions d’utilisateurs pour Leo, l’agent conversationnel d’intelligence artificielle du nigérian UBA

(Agence Ecofin) - De plus en plus d’entreprises se tournent vers la technologie pour améliorer leur rendement. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique se trouvent en pole position des options technologiques auxquelles elles ont recours.

Leo, le chatbot bancaire d’United Bank of Nigeria (UBA) a atteint 3 millions d’utilisateurs. C’est ce qu’a indiqué la Banque dans un communiqué publié le 28 septembre.

Lancé en janvier 2018, Leo est doté d’intelligence artificielle et aide les clients dans le cadre de divers services bancaires. Il s’agit notamment de l’ouverture de compte, la vérification de solde, l’obtention d’un mini-relevé ou encore le gel des comptes. La délégation de ces tâches à Leo permet à UBA de réaliser des économies, alors que les clients gagnent du temps pour leurs opérations. La crise sanitaire en cours depuis deux ans et les restrictions qui y sont liées peuvent aussi justifier cet engouement pour le chatbot.

« Trois ans plus tard, et avec plus de trois millions de clients, Leo d'UBA est sans aucun doute resté le chatbot bancaire le plus intelligent du Nigeria, grâce à sa rapidité et à son intelligence d'apprentissage rapide. Il a continué d'évoluer en ayant beaucoup à offrir à ses nombreux clients », se réjouit UBA

Leo est actuellement disponible sur Facebook, WhatsApp et bientôt sur d’autres plateformes de réseaux sociaux.