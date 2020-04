Zimbabwe : les enchères de tabac auront finalement lieu le 29 avril prochain

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, l’industrie du tabac tiendra finalement ses enchères le 29 avril prochain en raison des différentes perturbations liées au coronavirus. C’est ce qu’a indiqué le Conseil de l’industrie et de commercialisation du Tabac (TIMB). D’après l’organisation, les opérations de vente seront virtuelles et décentralisées dans les provinces.

Les producteurs seront autorisés à livrer leur feuille pour la vente une fois par semaine afin de limiter l’affluence au niveau des points de vente et les institutions financières ne participeront pas aux enchères.

Cette annonce intervient alors que l’Union nationale pour l’industrie du tabac et commerces associés (NUTIAT) militait pour un report pur et simple des enchères jusqu’à la fin du confinement (3 mai prochain) en raison de la faible protection de ses membres (plus de 2 000) travaillant dans les centres de vente.

Pour rappel, la campagne de commercialisation démarre habituellement en mars. Le tabac rapporte chaque année près de 750 millions $ au Zimbabwe, soit le ¼ de ses recettes d’exportation. Sa culture implique près de 146 000 de personnes.

