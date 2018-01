L'Emirati Al Ghurair Group injectera 1 milliard $ dans un projet sucrier en Egypte

(Agence Ecofin) - Le conglomérat émirati Al Ghurair Group investira 1 milliard de dollars dans la mise en œuvre d’un important projet sucrier qui sera localisé au sud du Caire. L’annonce a été faite, le lundi dernier, par Sahar Nasr (photo), la ministre égyptienne de l’Investissement.

Ce projet portera sur une superficie totale de 76 000 hectares et comprend la mise en place d’une plantation et d’une usine dotée d’une capacité annuelle de production de 1 million de tonnes de sucre et d'un coût de 450 millions $.

Le projet sera détenu à 33% par Canal Sugar Co, une filiale du groupe émirati, active dans le sucre. Cette participation pourra être portée à 51%, une fois que le projet sera achevé dans trois ans, tandis que la part restante sera partagée entre les compagnies égyptiennes.

Cette initiative, qui devrait permettre de combler le déficit de 800 000 tonnes du marché sucrier égyptien, ambitionne de générer 200 000 opportunités d’emplois directs et indirects.

Espoir Olodo

Investissemen