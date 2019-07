Kenya : les importations de sucre repartent à la hausse sur le premier semestre 2019

(Agence Ecofin) - Après avoir baissé drastiquement en 2018, les importations kényanes de sucre ont repris une tendance croissante sur le premier semestre 2019. D'après Business Daily Africa, le volume des importations a atteint 200 442 tonnes durant cette période, soit plus du double du stock enregistré un an plus tôt (99 144 tonnes).

Selon le directoire du sucre qui a publié ces données, la forte progression des arrivées de sucre a permis de combler le déficit sur le marché intérieur. Cette carence est due à la baisse du stock écoulé par les sucreries publiques.

En outre, précise l’organisation, les achats ont permis de faire chuter les tarifs de vente de la denrée qui commençaient à flamber à partir de mars dernier.

Le Kenya a produit environ 491 000 tonnes de sucre en 2018, un stock largement au-dessus des prévisions initiales comprises entre 420 000 et 450 000 tonnes.

Le secteur possède un potentiel de production de 650 000 tonnes de sucre par an. La filière fournit des revenus pour environ 6 millions de personnes.

Espoir Olodo