Acciona se déleste d’un milliard $ de solaire CSP pour se concentrer sur l’éolien et le photovoltaïque

(Agence Ecofin) - Acciona, la compagnie espagnole spécialisée dans les énergies renouvelables et le BTP a décidé de vendre cinq de ses centrales solaires thermodynamiques à concentration au Britannique Contour Global. Les infrastructures énergétiques implantées en Espagne et représentant une capacité totale de 250 MW seront cédées à environ 1,19 dollar. Les termes de l’opération n’ont pas encore été communiqués en détail.

Acciona a affirmé vouloir plus se concentrer sur l’éolien et le solaire photovoltaïque. La compagnie envisage également de rééquilibrer son portefeuille de centrales (8 772 MW) afin que ce dernier représente 50% du résultat d’exploitation avant taxe et amortissement (EBITA) de sa branche énergie.

Contour Global de son côté, a annoncé qu’il financerait le coût de cette opération grâce à une combinaison de financement de projet d’une valeur d’environ 775 millions $ et de fonds de trésorerie.

Gwladys Johnson Akinocho