La BEI octroie 25 millions $ pour l’installation de systèmes solaires hors réseau dans cinq pays africains

(Agence Ecofin) - La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution financière de l’UE, a signé un plan de financement de 25 millions $ pour l’installation de systèmes solaires hors réseau dans cinq pays africains, en l’occurrence l’Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria et l’Ouganda. L’information a été annoncée par le vice-président de la BEI, Ambroise Fayolle (photo), lors de la 6e édition de l’Africa CEO Forum à Abidjan.

L’objectif du projet est de renforcer l’accès à l’électricité en Afrique, en stimulant la fourniture électrique aux populations rurales et suburbaines. La Banque travaillera avec D.light Design pour développer en 5 ans, 10 millions de kits solaires peu coûteux utilisant un système de prépaiement pour les usagers. Les kits incluent des panneaux et des lampes, ainsi que des équipements à faible consommation tels que des radios et des télévisions.

«Je suis ravi que la BEI ait signé ce nouveau financement avec D.light en Afrique pour un projet solaire hors réseau qui aura un impact économique et social majeur sur les populations et les micro-entrepreneurs.», a commenté M. Fayolle.

La BEI a confirmé qu'elle prévoit d'étendre ses activités pour soutenir le développement des infrastructures solaires dans les régions en développement afin de soutenir les économies émergentes. Depuis 2002, la BEI a alloué 6,3 milliards d'euros (7,9 milliards de dollars) au financement de projets solaires, dont 50% pour les économies émergentes et en développement.