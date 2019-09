Solaire : Solar Sister s’associe avec Palmetto pour électrifier 10 millions de personnes en Afrique, d’ici cinq ans

(Agence Ecofin) - L’entreprise féminine africaine Solar Sister s’est associée avec l’énergéticien américain Palmetto afin d’accélérer l’accès à une électricité propre en Afrique. Solar Sister est une entreprise dirigée par des femmes qui aident d’autres femmes à se former en technologie solaire, afin de pouvoir à leur tour, apporter de l’électricité aux régions mal desservies du continent. Fondée en 2016, l’organisation a lancé plus de 4 000 entrepreneurs qui ont fourni de l’énergie et des fourneaux écologiques à plus de deux millions de personnes au Nigeria et en Tanzanie.

Au cours des 5 prochaines années, l’organisation ambitionne d’apporter l’énergie solaire à 10 millions de personnes à travers l’Afrique. Selon Katherine Lucey (photo), la directrice de Solar Sister, ce partenariat noué avec une entreprise ayant des objectifs similaires en termes d’accès à l’énergie propre, permettra la démocratisation de l’énergie durable auprès des populations à la base.

« Je suis particulièrement reconnaissante de travailler avec Palmetto pour donner à leurs clients la possibilité de partager leur engagement en matière d’énergie propre avec les communautés africaines. Ce partenariat est un exemple fantastique de la manière dont deux organisations travaillant avec un objectif commun et des valeurs partagées sont capables de réaliser quelque chose de plus grand. », a affirmé la responsable.

La mission que s’est assignée Palmetto en Amérique est en effet d’aider les foyers américains à faire leur transition vers l’énergie solaire en facilitant leur accès à l’information, au financement et aux logiciels de gestion et de surveillance de leurs installations.

Gwladys Johnson Akinocho