(Agence Ecofin) - Mitsubishi Corporation, plus connue sur le segment de la construction automobile, se positionne sur le secteur de l'énergie au Togo. Le Japonais va distribuer des services électriques, notamment des solutions off grid (hors-réseau) aux populations togolaises, surtout celles qui vivent dans les milieux ruraux. Yas Doida (photo), responsable Afrique de la multinationale nipponne, a porté cette information au public, au sortir d'une entrevue qu'il a eue hier avec Komi Sélom Klassou, Premier ministre togolais.

« On a surtout discuté de l'énergie.», a révélé l'homme d'affaires japonais qui déclare vouloir contribuer à atteindre l'objectif 2030 d'accès de toute la population togolaise à cette ressource vitale. Et d'enchaîner:« il y a plusieurs projets de l'Off Grid; on peut avoir de l'énergie efficace avec des trucs un peu plus petits » (ndlr: peu de moyens).

Le Japonais estime que c'est la voie idéale pour pouvoir illuminer le pays. Il se félicite de l'adhésion des autorités togolaises à sa proposition de partenariat et annonce la matérialisation très prochaine de ce projet :« ça va commencer cette année déjà et je pense que ça s'inscrira dans le long terme », a-t-il déclaré.

Avec le déploiement des solutions solaires « Mitsubishi », le Togo devrait franchir un nouveau palier dans la réussite de sa transition énergétique vers le renouvelable.

En rappel, le pays est pleinement dans la promotion des solutions hors-réseau avec entre autres, l'initiative CI-ZO sur laquelle on note des opérateurs comme le britannique BBOXX et l'entreprise SOLEVA.

Séna Akoda